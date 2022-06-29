韓國總統府今天表示，出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的韓國總統尹錫悅已與日本首相岸田文雄短暫交談。這是日韓領袖自尹錫悅5月上任以來首度碰面。

日本放送協會（NHK）報導，韓國總統府表示，尹錫悅為參與NATO峰會造訪西班牙，他28日出席西班牙國王主辦的晚宴時，與岸田文雄交談約3到4分鐘。

韓國總統府表示，岸田先祝賀尹錫悅就任總統及執政黨贏得6月1日地方選舉。

尹錫悅則祝福「（日本）參議院大選能有好的結果」，希望韓日能在參議院大選後，迅速解決雙方之間懸而未決的案件，朝未來積極邁進。

岸田說，他知道尹錫悅為了日韓關係而努力，希望彼此為發展更健全關係一同努力。

韓國總統府相關人士說，雖然這次要舉辦韓日領袖會談有困難，但在北韓加速研發核武器及彈道飛彈的情況下，尹錫悅政府重視韓日美3國合作，也展現有意改善降至冰點的韓日關係。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110629