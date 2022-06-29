總獎金50萬美元的台北羽球公開賽即將在7月19日開打，依照世界羽聯(BWF)賽制等級規定，台北羽球公開賽已是超級500系列等級，然而我們卻爭取升級失敗，中華羽協理事長張國祚受訪時表示，可能是受到「大陸因素」，我們仍積極爭取中。

世界羽聯巡迴賽共有6個等級，最高級別是年終總決賽、超級1000、超級750、超級500、超級300和超級100，除了超100，其他5個級別都有站數限制。

依照規定超級500等級賽事最低總獎金35萬美元，台北羽球公開賽已超過超級500的規模。張國祚強調，台北羽球公開賽包含總獎金和賽事軟硬體都有超級500的規模，可惜仍無法成功升級。

張國祚解釋，無法升級可能有兩個因素，第一就是亞洲已有不少國家舉辦超級500，導致BWF有著全球性的考量，第二就是「大陸因素」了！

BWF日前宣布2023至2026年世界巡迴賽各級主辦城市，台北羽球公開賽依舊是超級300，張國祚說，協會已經寫信至BWF，希望還有轉圜機會。