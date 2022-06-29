高雄市政府近來積極鼓勵鼓勵65歲以上的長輩施打疫苗，還以700元禮券、現金當誘因。高雄市議員參選人白喬茵說，這政策本意良善，但最近很多長輩陸續向她反映根本沒拿到，她懷疑市府準備不足。

「每天都要接到一堆詢問禮券的電話，我們好像不是醫療人員，變得像客服人員。」有診所私下抱怨市府政策太不負責任，因為700元禮券的宣傳做得很足，但實際給的額度完全不足。白喬茵在臉書貼文指出。

例如這兩周衛生所只給診所幾千塊的禮券，頂多只夠7、8名長輩領取，但一天來打疫苗的長輩有10多名，根本不到一天就用完，很常發生早上施打者有拿到、晚上施打者沒拿到；或者昨天施打者有拿到、今天施打者沒拿到的狀況，導致診所常常被質疑因人發放。

還有診所不滿地說：「最近診所變得很像菜市場，因為有些人不是打電話來問，而是直接衝到診所罵我們，逼我們今天一定要拿出禮券，但下次衛生所何時再送禮券過來...我們真的不知道啊!」。

也有診所看不下去這個700元政策，他們認為額度太高，容易讓長輩本末倒置把禮券看得比疫苗本身還重要，而且這些錢都是納稅人的錢。白喬茵說，若以高雄發單通知16萬名長者計算，那就得發放超過1億元，不如把這些預算拿來加強衛生教育和安全防疫的宣傳，而不是一遇到問題就用錢就地解決。