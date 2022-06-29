整外權威陳宏基獨創自體腸移植重建聲帶，除利用腸道移植重建發聲器，並加上自主神經與頸叢神經的吻合，讓病人語音發聲更自然。（馮惠宜攝）

對於下咽部因疾病需全喉切除的患者，其餘生不再是如影隨行不能言語的痛！新北市57歲王伯伯7年前因為下咽癌接受全喉切除手術，從此無法講話與吞嚥，幸經中國附醫整形外科為其進行「自體腸道移植重建聲帶」手術，讓他恢復進食、用言語溝通，中國附醫國際醫療中心院長陳宏基指出，透過這樣創新療法已為15名患者重獲新「聲」。

也是整型外科醫師的陳宏基指出，下咽癌病人因接受全咽喉切除術，術後吞嚥能力和言語等基本功能連帶喪失，過去雖然可以使用人工發聲植入物，會有細菌滋生引發肺炎、植入物位移跑入食道或氣管等後遺症。

陳宏基藉數十年的手術經驗，獨創了自體腸移植重建聲帶，利用將迴盲瓣及段迴腸移植至頸部，重建發聲與吞嚥功能。近五年來，技術再升級，在使用腸道移植重建發聲器的時候，加上自主神經與頸叢神經的吻合，把不受控制的平滑肌變成可受控制的肌肉，藉此有效改善語音功能。

陳宏基說，這項開創性的治療新方法，不只有利咽喉癌做全喉切除手術病人重建發聲，也可運用於其他如喉部創傷、放療後喉損傷、吞鹽酸等腐蝕性液體傷害等造成咽嚨損傷患者重建功能。

57歲的王先生是傳產業老闆，7年前因罹患下咽癌第4期全喉切除，之後不能吞嚥，且無法發聲和人溝通，痛苦不已，他因而遍尋解決方式，還不惜南下求醫，經中國附醫團隊為他重建發聲後，他感覺就是再造之恩，現在不僅能順利進食、恢復說話，甚至還能唱唱簡單的歌，享受含飴弄孫之樂。