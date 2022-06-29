大陸經濟下行壓力大，如何穩就業、保民生成當務之急。大陸國務院總理李克強日前表示，要推動經濟運行盡快回歸正常軌道，盡快把失業率降下來，又稱要即時發現失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，防止發生衝擊道德底線的事。

大陸央視報導，李克強27日到民政部、人力資源社會保障部考察，並主持召開座談會。李克強在會上指出，要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動經濟加快恢復發展，保市場主體，穩住就業基本盤，切實保障民生。

李克強表明，當前穩經濟一攬子政策措施正加快落地見效，經濟總體有所恢復，但基礎還不穩固，穩就業任務依然繁重。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。

他強調，穩經濟大盤政策很重要的是以保市場主體來穩就業。要繼續落實各項政策，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，以發展促就業、以就業保民生，盡快把失業率降下來、控制住。用改革的辦法拓展市場化社會化就業渠道、增加就業職位，實現可持續。

此外，李克強也稱，受疫情、災情等影響，困難群眾增多。要加強動態監測，及時發現失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，該擴圍的擴圍，應保盡保、應兜盡兜，防止發生衝擊道德底線的事。確保不發生規模性返貧。