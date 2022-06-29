宏達電(2498)發表主打元宇宙概念的智慧型手機新品HTC Desire 22 pro，預計將在7月1日台灣市場首發，後續也會在歐洲、日本等市場開賣，惟今股價卻顯利多出盡，盤中甚至一度殺到跌停價52元。

宏達電昨(28)日發表首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機HTC Desire 22 pro預計7月1日起開賣，以高CP值以及讓使用者更輕易地進入元宇宙為號召。由於元宇宙話題十足，故宏達電股價從6月20日的低點42.1元至昨(28)日發表當天盤中高點衝上60.4元，短線漲幅逾43.4%，惟昨股價由紅翻黑，收在57.7元，下跌0.1元，爆出逾17.3萬張大量，今日股價更是疲軟，一度殺到跌停價52元。

宏達電有鑑於智慧型手機已經呈現商品市場，不應該單就手機功能做比較，更多的是著重的是消費者體驗，宏達電強調Desire 22 pro在VIVERSE的相關體驗也都做得很好，想要做到的就是，邀請所有人進入元宇宙世界。Desire 22 pro台灣是首發市場，歐洲、日本也會陸續上市，除了手機，宏達電下半年還會有其他計畫。