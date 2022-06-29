神基(3005)投控旗下子公司神基科技(Getac)今天宣布與特種化工產業中的全球領先公司贏創(Evonik)合作，在其化工廠使用自主機器人，在關鍵區域執行維修和檢查任務，此為贏創與三個合作夥伴所進行的創新項目之一。

贏創採用Getac F110經ATEX認證的強固型平板電腦(F110-EX)，來操控機器人並教導它在設施周圍生成自動檢查路線。該公司之所以選擇F110-EX，是因為與其他的強固運算產品相比，它具有強大的效能和卓越的可靠性。此外，Getac在整合解決方案時的快速反應和高度靈活性，是為概念驗證(PoC)創建最佳工作環境的關鍵因素。此專案中，機器人的軟體由能源機器人公司(Energy Robotics)提供，而機器人則由波士頓動力公司(Boston Dynamics)提供。

該專案的目的是評估自動化機器人維修和檢查解決方案在化工業中的實用性。機器人的主要任務是沿著程式預編的檢查路線行進、收集重要的操作資料，並執行無法整合至遠端維修概念中(或執行花費巨大)的自動化安全檢查。公司便可使用收集的資料來改進檢查之間的間隔，同時提高資產可靠性。

贏創對F110-EX平板的要求很嚴格，不僅要非常堅固並通過ATEX認證，螢幕還必須在戶外包括雨天等各種環境條件下易於查看，也需在高溫和低溫下能全功能運作。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac F110-EX奠基於先進的強固技術，非常適合贏創旗下具抱負性的專案項目。我們很高興能夠對該項目的成功做出貢獻，並期待在未來與贏創密切合作，開展類似的舉措計劃。」