近來教育圈越來越不好生存，不僅小孩難管是一大難題，部分家長還會干涉老師教學方式，現在就連老師顏值太高也被視為問題，就有1位大陸幼稚園女老師，憑藉一張精緻甜美臉孔，吸引園內小朋友的爸爸們，爭先恐後到學校接送小孩，引起媽媽們內心強烈不滿，向園方要求開除這名正妹幼兒園老師。

綜合陸媒報導，這名女教師教學認真有愛心，卻因1張如同混血兒般的美麗外貌，竟平白招惹到學生們的媽媽，從曝光的幾張照片中，可看出該位女老師輪廓濃眉大眼，長相亮麗出眾，加上全身肌膚白皙雪亮，從她和學生們的零距離互動來看，個性應該溫柔好相處，穿著打扮並未有任何不檢點之處。

女老師很用心教學。(圖/微博)

不少網友們眼見這張照片後，才看第1眼以為她是知名女星Angelababy，不過她當然不是大明星本人，只是外型五官和Angelababy極為相似，身材又保持得一級棒，因此在網路爆紅起來，事後園方雖沒有開除該名女教師，但已讓她師內心留下極大陰影，更引來不少熱心網友內心替她打抱不平。

女老師對待小朋友親切有愛心。(圖/微博)

眾網友們紛紛聲援道，「當幼兒園老師太不容易了」、「周圍有幾10個孩子呢」、「孩子們有矛盾時要盡快去化解」、「真一點也不比當明星簡單」、「對小朋友們一定要特別有耐心」、「這老師明明能靠臉蛋吃飯，卻偏偏去了幼稚園工作」、「好想再讀一次幼兒園」、「天啊我看了都心動了」看來老師魅力真的無法擋。