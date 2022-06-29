前年擔任宜蘭縣員警的陳喬庭利用執行護鈔、防詐勤務，向91歲老翁及婦人各詐騙40萬元和37萬元，一審宜蘭地方法院依公務員利用職務上機會詐取財物罪將陳判刑10年，二審台灣高等法院考量他坦承犯行，改判刑9年11月，褫奪公權3年。可上訴。

陳喬庭在2020年11月26日於派出所值班時，林姓婦人因接獲詐欺集團成員電話遭詐騙28萬元到派出所報案，陳喬庭因家人及其本人高額債務纏身，亟需用錢，竟向林女說要借用30萬元做為誘餌，才能引出詐欺集團首腦，騙取30萬元後來又騙走7萬元。

去年1月22日上午91歲的老翁到銀行提款40萬元，欲支付房屋修繕之費用，銀行行員主動向派出所提出協助民眾護鈔之需求，陳喬庭執行護鈔勤務，卻利用對方年事已高且為獨居，向老翁說派出所可以先幫忙保管該筆40萬元，詐得40萬元花用殆盡。

後來，老翁到銀行詢問櫃台行員護送其返家之警員姓名，並到派出所認出陳喬庭，經警調查才循線查獲陳的犯行。

一審宜蘭地方法院將陳判刑10年，二審高院考量陳男執行警察職務多次經核定工作績優記嘉獎、記功表現良好，卻利用職務上機會詐騙，所為顯不可取，念及他坦承犯行，與老翁達成和解但未實際賠償，改判9年11月徒刑。