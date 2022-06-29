新北市板橋區民生路29日才發生當鋪遭砸店事件，警方目前正在釐清2起案件是否有關。（王揚傑攝）

新北市板橋區今（29）日中午12時許1名李姓男子腹部2處、手部1處槍傷，意識清醒自行到聯合醫院板橋院區就醫，隨後1名疑為犯嫌的男子即攜槍至海山警分局新海派出所投案，由於稍早之前板橋民生路才發生當鋪遭砸店事件，警方目前正在釐清2起案件是否有關。