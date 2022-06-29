板橋爆槍擊！男子腹部中彈 凶嫌投案了 12:372022/06/29 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋區民生路29日才發生當鋪遭砸店事件，警方目前正在釐清2起案件是否有關。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區民生路29日才發生當鋪遭砸店事件，警方目前正在釐清2起案件是否有關。（王揚傑攝） 新北市板橋區今（29）日中午12時許1名李姓男子腹部2處、手部1處槍傷，意識清醒自行到聯合醫院板橋院區就醫，隨後1名疑為犯嫌的男子即攜槍至海山警分局新海派出所投案，由於稍早之前板橋民生路才發生當鋪遭砸店事件，警方目前正在釐清2起案件是否有關。 海山警分局轄區發生槍擊案。（王揚傑攝） 派出所長休假見可疑男子 成功查獲詐騙集團車手 挪威首都夜店爆槍擊案 2死數傷1嫌被逮 開槍搶賓士嚇壞孕婦 男持槍投案 #槍擊 #板橋 #投案 #派出所 #海山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子違反家暴法處分限制住居 被害親屬抱怨檢警 19:282022/06/25 社會 警界集體貪污新北開鍘 分局長記2小過 2派出所長拔官 14:302022/06/23 社會 林口警查停車場遭竊案1個月未果 嫌犯卻被板橋警抓走 22:252022/06/24 社會 9警貪汙案 分局長記過 2所長拔官 04:102022/06/24 地方新聞 新北警爆集體貪汙 桃園八德大安派出所1警涉案遭調查 18:342022/06/21 社會 警界醜聞！「假罰單」勾結驗車代辦業者 79人遭約談 18:422022/06/21 社會 21歲饒舌歌手驚爆深夜遭槍擊 緊急送醫搶救生死不明 07:432022/06/23 娛樂 桃園高鐵站雙屍3命血案 第3名泰籍嫌犯在泰國投案 09:292022/06/22 社會 板橋大遠百慶55周年 當日滿5500送550再送餐券 16:462022/06/21 生活 遠百55周年慶 全台串聯做公益 04:102022/06/23 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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