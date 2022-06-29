頂呱呱超值「一斤雞」獨享49元加購優惠，炸雞、汽水、呱呱包均一價帶走。（頂呱呱提供）

高人氣的插畫角色「貓貓蟲咖波」，不只與超商聯名，近期也與速食品牌繼光香香雞攜手，30日起將化身可愛的外包裝盒亮相，購買還能拿到亞拉創作的聯名款貼紙。頂呱呱則為慶祝48歲，推出明星商品「一斤雞」，還可享銅板加價購，把呱呱包等點心帶回家。

繼光香香雞首度攜手貓貓蟲咖波，獨家推出「咖波的香香雞寶盒」，一次可以吃到中份香香炸雞、大份的香香三角骨、阿根廷魷魚三款人氣炸物，買「咖波的香香雞寶盒」（345元／盒）每份可獲亞拉創作的聯名款貼紙組，共4款，數量有限。

另為了歡慶與肉肉教主首度攜手合作，繼光香香雞也將於7月16日下午2點至3點在繼光香香雞xTplus茶加聯名店(台中中山旗艦店)邀請貓貓蟲咖波舉辦一日店長快閃活動，現場更推獨家限量聯名明信片，只要現場購買指定套餐，即可把獨家贈禮帶回家，並可與貓貓蟲咖波教主一起合照。

頂呱呱將今年七月滿48歲，歡慶生日將輪番推各種優惠，包含即起至7月2日開賣「一斤雞」220元，每份秤重600克的原味雞塊搭上綿密香甜的地瓜薯條，份份有足重保證，購買再享49元加購特惠，呱呱包、德式香腸、35元指定飲品2杯等商品均一價任你選。