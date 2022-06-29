市議員方一峰質詢時也要求市府重視遊蕩犬問題。（曹婷婷攝）

台南市學甲區25日傳出野狗事件頻傳，市議員李中岑、方一峰都關心流浪犬隻從路邊竄出，導致民眾騎車摔傷住進加護病房，農業局長李建裕回應，事發後，動保處至現場勘查當地遊蕩犬約20隻，已捕捉7隻，持續派員加強巡查，他坦言，當地流浪犬有人餵食，確實不好補捉，將借助無人機偵測以利捕捉。

李中岑今天在議會市政總質詢時表示，台南近3年遊蕩犬平均捕捉數量超過4000多隻，但今年至6月中旬只剩683隻，是狗變聰明還是其他原因，導致捕捉數量變少？李建裕說，由於有人在墓地等偏僻地點餵食，確實較不好捉。

李建裕說，該名受傷的學甲女騎士疑因遊蕩犬衝出追逐，而摔車受傷，目前雖在加護病房，但人已經逐漸恢復中，動保處隔天也到當地捕獲7頭遊蕩犬，不過，流浪犬因跑進墓地及稻田，接下來將動用空拍機偵測遊蕩犬出沒路線，再動用麻醉針等有效率捕捉。

市長黃偉哲表示，很多市民都關心流蕩犬議題，市府會更努力做好遊蕩犬隻的問題，最好能夠捕捉安置。他也重提當初原本要在學甲設置動保園區，但因為被抗議而設不了，當初承諾學甲的狗捉了之後，會安置在學甲園區，但做不了，也造成學甲狗滿為患。