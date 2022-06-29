中央健康保險署今日宣布，「健康存摺」APP今年6月29日使用數正式突破1000萬，全國超過4成民眾使用「健康存摺」進行自我健康管理。

健保署長李伯璋表示，6年前接掌署長職務時，「健康存摺」只有33萬人使用，指示同仁朝向不插卡的身分識別方式及持續精進功能，於2018年5月克服技術瓶頸、結合五大電信的行動電話識別服務，並於2019年5月增加「眷屬管理」功能，原本期待在2020年可以突破168萬人，然而，在新冠肺炎疫情衝擊下，「健康存摺」具有靈活的「網路實名制」特性，成為當時口罩2.0實名制預購的首選入口，使用人數亦於同年9月8日一舉衝破500萬人。

2014年9月，「健康存摺」網頁版上線，希望建立自我健康照護的整合平台；因應行動裝置使用習慣興起，「健保快易通APP」於2015年納入「健康存摺」服務；為了讓民眾在安裝APP時容易查找，遂於2020年5月將APP更名為「全民健保快易通｜健康存摺APP」，至2022年6月25日下載次數達1994萬次。

配合中央流行疫情指揮中心，「健康存摺」呈現防疫物資（口罩、家用快篩試劑）的實名制購買紀錄，整合「COVID-19疫苗接種／病毒檢測結果紀錄」，成為民眾疫苗施打紀錄視覺化及快速查看PCR檢測結果的最佳數位工具，亦可連結疾管署「COVID-19確診個案自主回報系統」填寫疫調資料、申請新冠肺炎數位證明，用科技輔助防疫。

李伯璋表示，民眾能透過「健康存摺」掌握自己的就醫情形、用藥及各種檢驗檢查資料，透過「眷屬管理」功能可以瞭解家中長輩及小孩的各項健康資訊，是關懷親人的健康平台。民眾從「就醫總覽」可查看自己近3年的就醫概況，包含就醫次數、使用的健保點數、繳交的部分負擔及醫療輻射量，並且能依照自訂篩選條件查看就醫歷程，更了解自己的健康狀況。

為讓「健康存摺」有更廣泛的運用，健保署於2019年5月開發「健康存摺軟體開發套件(Software Development Kit，簡稱SDK)」，透過此資訊工具，可以讓第3方APP(例如：各醫療院所的APP)介接「健康存摺」；在使用者授權同意下，可以自行選取「健康存摺」內特定期間的個人就醫、用藥及檢驗結果等的資料，下載並提供給第三方APP使用，讓民眾慣用的APP協助進行健康管理。至2022年6月21日已有29家公司、59個APP上架，供民眾使用。

李伯璋署長提醒，面對疫情，民眾應戴好口罩、維持良好衛生習慣、保持正向思考，並且下載「全民健保快易通｜健康存摺APP」完成身分識別，是取得「COVID-19疫苗接種／病毒檢測結果」的最佳方式。若您使用的手機門號為本人申辦的月租型門號，可以使用「行動電話認證」；若您使用預付卡、使用公司或親友門號，請改用「裝置碼認證」，操作方式參考健保署網站首頁（https://www.nhi.gov.tw）、主題專區「非本人申請門號登入方式」。

另為推動數位轉型健保服務，配合國人使用社群媒體習慣，以使用者為中心出發，健保署於2022年1月12日精進Line官方帳號，推出全新Line功能，只要加入健保署Line＠，健保大小事都能一指搞定。健保署未來將持續充分運用健保資料，精進「健康存摺」系統，善用科技創新，協助進行健康管理。共同邁向智慧健康台灣，成為民眾與全家人永遠的健康好夥伴。