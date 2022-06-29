上海社會科學院國際問題研究所研究員、副所長李開盛29 日在大陸《環球時報》撰文指出，今年是中韓建交30周年。三十年來，中韓關係在政治上建立了戰略合作夥伴關係，經濟上中國成為韓國最大交易夥伴，人文交流方面新冠肺炎疫情爆發前雙邊旅遊人次接近1000萬。但隨著美國持續加大對華打壓以及韓國國內政治氣氛變化，未來中韓關係也面臨著挑戰，其中一個因素就是「價值觀外交」陰影正在逼近。

李開盛稱，國際關係中的「價值觀外交」由來已久，美國是這方面的「主力軍」，主要做法是以美國眼中的「民主、自由」等標準畫分敵友，通過各種手段甚至武力向其他國家輸出自己的價值觀。美國一些亞洲盟友也越來越喜歡祭出「價值觀外交」大旗。比如日本早就提出「自由與繁榮之弧」，韓國本輪政黨輪替後也高調談論「民主自由價值觀」。

李開盛分析，這種背景下，更有必要對「價值觀外交」可能帶來的危害保持充分警醒。事實證明「價值觀外交」是這個世界的重大干擾性、破壞性因素，絕非什麼「福音」。

第一， 導致甚至加劇世界的分裂。世界本來就是多元的，每個國家根據自身的歷史文化、現實國情選擇政治制度與發展道路。這種多元和差異也是各國得以強化自身認同、建立民族身份的重要因素。如果將其放大成「好的VS壞的」價值判斷，只會製造分裂和矛盾。東北亞合作較之其他一些地區本來就已滯後，再分裂只會帶來更多遺憾。

第二， 模糊對國家利益的全面認識，催生非理性政策。國家間的利益關係是多角度、多方面的，簡單以價值觀畫線，容易遮蔽真正的共同利益追求，導致「損人不利己」的雙輸甚至多輸結局。東北亞的地緣政治與經濟矛盾十分複雜，韓國則是這些矛盾的一個高度集中地帶。過度強調以價值觀來指導外交，容易導致對與鄰國錯綜複雜關係的忽視，韓國自身利益也會反受其害。

第三， 助長地區動盪甚至國際衝突。不像相互交織的經濟利益，價值觀對立具有互不妥協的特徵。一旦外交議程被價值觀主導，就可能導向「非黑即白」，成為衝突甚至戰爭的「催化劑」。目前朝鮮半島南北雙方在安全、外交上處於敵對狀態，在政治制度、意識形態方面高度對立，這種情況下「價值觀外交」尤其不可取。

經過三十年發展，中韓關係內涵已經十分豐富但又高度複雜，其走向絕不可用「價值觀外交」來指導。例如兩國在安全上高度相關，中國是解決朝核問題不可或缺的相關方。無論如何，中韓都必須把對方當作重要安全合作夥伴。經濟上，韓國國內有人呼籲經貿合作適度多元化可以理解，但如果在「價值觀外交」視角下把對華經濟關係「妖魔化」，只會「撿起芝麻丟了西瓜」，到頭來還是損害韓國利益。

李開盛總結，過去三十年，未來中韓關係真正需要的仍是理性審慎，本著互利共贏原則深化合作，而不是被「價值觀外交」所擾。目前，韓國新政府的對華政策尚未全部展開，其「民主自由」口號將在多大程度上轉化為具體政策還是未知數。