衛福部長陳時中（中）今天出席國民健康署記者會，與中研院院士楊泮池（左二）、國健署長吳昭軍（右二）等人共同宣布，LDCT肺癌篩檢計畫將於7月1日開跑。（王家瑜攝）

針對肺癌家族史、重度吸菸2大高危險族群，今年7月1日起將免費提供每2年1次低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。（國健署提供）

肺癌連續11年高居國人癌症死因首位，低劑量電腦斷層（LDCT）是國際公認的篩檢工具。衛生福利部今天宣布，7月1日起針對肺癌家族史、重度吸菸2大高危險族群，免費提供每2年1次篩檢，可向全台90家醫院預約檢查。衛福部長陳時中表示，希望透過肺癌早期篩檢計畫，及早發現患者，降低死亡數；他更以「戒菸成功者」身分提醒大眾戒菸的重要性，讓肺癌發生的機會下降。

肺癌早期難發現，根據國內108年統計，高達5成肺癌患者診斷時已是第四期，5年存活率僅剩1成。陳時中表示，肺癌一直是我們心中的痛，去年就有9600多位死亡，是國人健康非常大的傷害，近年在各界努力下，肺癌精準醫療有長足的進步，戒菸方面也做得不錯。

「我自己也號稱戒菸成功！」陳時中指出，戒菸一直是男性肺癌發生的重要因素，而這幾年發現不吸菸的女性也會得肺癌；經過多年研究發現，有肺癌家族史的人具有高風險，因此現在從吸菸和家族史著手來做LDCT篩檢。

肺癌早期偵測計畫將於7月1日起跑，凡是符合肺癌高風險者，可接受每2年1次免費LDCT檢查，目前全台共90家醫院參與計畫，民眾可向醫院預約檢查。免費篩檢條件包括「50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌」或「50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者」。

國健署署長吳昭軍表示，目前國內有子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸直腸癌的「四癌篩檢」，而肺癌在過去11年高居癌症死亡首位，經過8年多的努力、和專家學者不斷開會討論，終於擬定肺癌篩檢計畫，預計執行到2030年，呼籲符合資格的民眾積極向各醫院聯繫。

國健署癌症防治組長林莉茹指出，全球女性肺癌發生率在高社經發展國家都呈現上升趨勢，台灣也是如此，女性肺癌僅有5.9％有吸菸習慣；換言之，9成以上女性肺癌患者並不吸菸。衛福部自103年起補助台灣肺癌學會「以低劑量電腦斷層掃描篩檢臺灣不吸菸肺癌高危險族群之研究」（TALENT），由中央研究院楊泮池院士領導17家醫院共同參與，第1輪LDCT肺癌篩檢試驗結果顯示，50到74歲具肺癌家族史者，肺癌檢出率較高。

而國際研究證實，針對重度吸菸者進行LDCT檢查，可降低20％肺癌死亡率。目前國際間僅部分國家，如美國、韓國針對重度吸菸者推動國家型篩檢，台灣則是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

林莉茹提醒，檢查過程僅需5分鐘，且檢查前不需禁食和禁水，輻射量僅是傳統電腦斷層的5分之1。由於LDCT篩檢發現結節的比例高，但多數為良性結節，如檢查結果異常，應配合醫師建議持續定期追蹤，若確定為肺癌，應配合醫師治療計畫。