日股29日結束連4個交易日都出現上漲的榮景，受到隔夜美股大跌影響，大型科技股也表現相對疲弱。早盤結束時，日經指數收26,759.99點，跌289.48點或1.07%。東證收1,892.74點，跌14.64點或0.77%。

大和證券認為，日股表現完全呼應美股重挫，因為市場擔憂消費前景。同時，國際油價上漲也對信心造成壓力，但油價一直居高不下，目前也看不到什麼根本解決之道。

科技族群走低，其中，東京威力科創跌4.73%，軟銀跌1.79%，大金工業也跌1.56%。另外，液晶顯示器製造業者日本電氣硝子大跌4.71%，快遞公司日本通運也跌4.29%。

日前，日相岸田文雄指出，為確保日本有足夠電力可用，將盡全力利用核能發電。因此，公共設施類股逆勢上漲0.99%，東京電力上揚4.73%。東京6月高溫打破近150年紀錄，日本政府示警電力供應仍吃緊，也引發隨時可能停電的疑慮。