聯準會數位決策官員周二表態支持進一步迅速升息以抑制高漲的通膨，同時反駁投資人和經濟學家越來越擔心的事，即借貸成本急升將導致經濟大幅放緩或甚至陷入衰退。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在接受訪問時表示，許多人擔心聯準會的行動可能過於激進，恐將經濟推入衰退。但我個人擔心的是，如果放任通膨，這將成為美國經濟和持續擴張的主要阻力和威脅。因此聯準會將透過提高利率、冷卻需求來「踩剎車」。

戴利表示，我們將「盡快」朝著這個目標努力，希望所有美國人都能開始感受到生活壓力有所緩解。她並強調央行加快動作可能使經濟放緩，但不會使經濟停止成長。

為了對抗創下40年新高的通膨，聯準會在6月會議將其政策利率一舉調升75個基點，至介於1.5%～1.75%，創下1994年以來最大的升息幅度。

在周二的訪談中，戴利沒有被明確問到有關7月會議的訊息，但她曾在上周表示，她認為7月再次升息75個基點是合理的。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）亦認為有必要採取果斷的行動遏制通膨。他在接受媒體訪問時表示：「我們需要迅速採取行動，就我們的下一次會議而言，我認為升息50個基點或75個基點將成為討論焦點」。

戴利和威廉斯都預期美國的失業率將從目前的3.6%上升幾個百分點，但也都表示勞動力市場仍然強勁，經濟有足夠的動能，他們不認為經濟會陷入衰退。

威廉斯表示，7月會議的結果取決於經濟數據，他個人希望央行快速升息，並支持到今年底時基準利率升至介於3%～3.5%，而明年政策利率達到3.5%～4%也完全合理。他並強調這些升息動作不會導致經濟崩潰，經濟衰退並非其基本預測情境，他認為美國經濟仍然強勁。

在周二出刊的專題中，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）提出了1983年和1994年這兩個例子，當時聯準會雖然提高利率，但經濟並未因此陷入衰退，他並表示央行應該致力於效法這些典範。

布拉德在文章中寫道，聯準會可能在未來幾個月進一步升息的前瞻指引是一個深思熟慮的舉措，有助於聯邦公開市場委員會（FOMC）必要時更快調整政策，使通膨回到聯準會設定的2%目標。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）周二公布美國6月消費者信心指數為98.7，較5月的103.2大幅下滑、低於市場預估的 100，並創下16個月新低。戴利表示，她正密切關注這個信號，「人們對於今天賺到的美元能否支付明天想買的商品不再那麼有信心，我們必須恢復這樣的信心」。