大陸男演員季東燃（原名季巍），出道時憑著帥氣又俊俏的外表，加上自然演技受到大眾矚目，過去也曾在《古劍奇譚2》、《武動乾坤》、新版《笑傲江湖》等電視劇中演出，逐漸打開知名度。但沒想到昨（28）日卻突然傳出他驟逝噩耗，享年37歲，而與他認識多年的好友劉芮麟，28日也悲痛發文證實這項噩耗，令外界震驚不已。

劉芮麟在28日時，突然在微博上曬出一張他先前與季東燃一起拍攝《記得少年那首歌》的合照，並回想起戲中對方是自己敬仰的大哥，戲外則是他在電影學院的師兄，感情十分要好，他們當時還與劇照師、錄音師一同拜把成4人兄弟，還表示「按照年齡大小論資排輩，季巍老二，我老四，就這麽開始了近十年的兄弟情誼」。

接著劉芮麟透露季東燃在他的印象中，總是開朗、臉上充滿笑容，而他一身健美的肌肉線條也令劉芮麟好生嚮往及尊敬，但有趣的是季東燃的記性不好，聊天經常忘記以前發生的事情，因此總被猛虧「肌肉練腦子裡去」；而在他們去年4兄弟相聚聊天時，季東燃還透露自己想要安定下來，想要結婚的想法，劉芮麟也一口答應要當他的伴郎。

沒想到這個承諾還沒實現，劉芮麟就在深夜裡從別的朋友口中得知季東燃離世的消息，經過多方打聽後也確定他真的離開人世，但具體離世的原因、時間、方式皆不詳，因此劉芮麟也一邊哭一邊罵他「才半年沒見就給我玩兒天人永隔！已經和大哥三哥約好，我殺青回去，我們仨去他墳前當面罵他，罵傻他。二哥，等我回去，這次陪你喝點兒白的，你且安心睡去，來世咱還是兄弟」令粉絲們震驚又鼻酸。

大陸男演員季東燃驚傳離世。（圖／微博@鳳凰網娛樂）

大陸男演員季東燃先前曾演出多部古裝戲。（圖／微博@鳳凰網娛樂）