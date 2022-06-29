貨櫃三雄反彈行情，隨著陽明（2609）填息行情暫告一段落，股價大跌逾6％，今（29）日除息18元的長榮（2603），也從早盤的強勢填息5.2元、抵95.7元，一路下殺至盤下90.1元小跌0.4元，等於是從填息到小貼息，另萬海（2615）也大跌半根跌停以上。

航運股早盤一度因長榮爆量大漲下，成交值占比超過35％，但隨著美股走跌，早盤上市航運股指數直接跳水跌4％多，至近午盤時跌幅更超過7％，指數摜破200點大關，且成交值占比縮至25％。

陽明除息20元，2天就填息13.4元、幅度達67％，昨收91.7元，在股價強勁反彈下，引發外資及自營商獲利了結壓力出籠，今天一早開低，填息行情暫時結束，且最低大跌6元來到85.7元。

而長榮今天除息一早雖也展開工勢填息，最高來到95.7元上漲5.2元，填息幅度不到三成，隨後引發獲利賣盤傾潮而出，到近午盤成交量已達25萬張、逼近昨天全場的26.36萬張。