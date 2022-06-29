旅遊電商易飛網今（6/29）召開股東會，受惠於國旅及防疫商品布局策略奏效，自今年3月起連續三個月單月營收月增率翻紅，5月單月營收年增率更高達133.7％，累計至5月底營收年增率也開出紅盤，為自疫情前2019年以來累計營收年增率首度呈正成長，整體營收表現更坐穩產業「二把手」地位。

展望後市，隨著下半年邊境管制可望鬆綁、旅遊產業復甦在望，易飛網將祭出「解封三支箭」，瞄準日本與越南包機、機+酒一站式比價網及台灣虎航機上綜合運營權，迎接疫後報復性出境旅遊熱潮，持續開創營運動能。

根據易飛網集團最新營收報表，營收表現持續亮紅盤，自今年2月起單月營收逐月攀升，3月份月增率54.3％，4月份月增率更高達119％，5月份亦延續前月份態勢，除月增率呈正成長外，更較去年同月年增率達133.7％，寫下近一年來新高；累計今年截至5月底營收，除正式突破9位數大關外，更成為今年國內唯一累計營收年增率呈正成長的上市櫃旅行社，也寫下2019年以來最佳累計營收年增率表現紀錄。

易飛網集團董事長周昀生表示，剖析營收呈正成長的關鍵，主要受益於易飛網快速且敏捷地布局國旅及防疫商品市場，除陸續拿下華信假期總經銷、南北之星快輪總代理、桃園自在遊、台灣好行@馬祖、台東好玩卡等關鍵國旅業務外，也同步搶攻機場防疫電信卡及防疫旅館商機，而旗下子公司飛買家總代理市面上唯一實證可抑制新冠病毒的「量子天使一號」，亦是挹注集團總營收成長的重要動能之一。

「旅遊人潮回來了！」董事長周昀生指出，儘管目前邊境管制仍持續，但自國旅訂購人數預估，本月份國旅遊客報名數量已超越疫情前2019年同期水準，顯見國人出遊意願已大幅提升；展望下半年，隨著疫情趨緩、邊境將解封，可預期睽違已久的「飛機班班客滿」榮景將再現，而易飛網也早已超前部署，將針對國境開放後的布局祭出「解封三支箭」，迎接疫後旅遊新熱潮。

易飛網進一步說明，「解封三支箭」的首支箭將瞄準日本沖繩、九州佐賀、東京、北海道以及越南峴港等熱門城市推出包機行程，盼在疫後機票價格上漲的趨勢中，以不同的定價策略及銷售模式擄獲旅人的心；第二支箭則將推出全新「機加酒一站式比價網」，提供多家航空公司（含廉航）及全球上百間住宿飯店，供旅客自由選配，最快將於7月份上線，並規劃將此系統進行B2B合作，授權予其他下游中小型旅行社使用，以開拓銷售途徑、做大市場；第三支箭為攜手國內最大廉航公司台灣虎航，自去年起拿下其機上綜合運營權，包含機上免稅、機上餐食、電商平台代運營及航空媒體廣告代理業務等，經營版圖再下一城，挹注後市動能可期。