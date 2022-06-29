資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌初期，隨即動手術切除腫瘤並接受治療，但身體仍屢出狀況，飽受免疫系統疾病所苦的她，近日表示病得越來越重，血氧濃度僅91，不禁感嘆：「活不好，死不了」，昨(28日)更透露除了每天都要吃半碗藥之外，心跳還一度飆至138。

陳文茜上個月透露身體狀態急轉直下，更出現「全身滾燙、頭痛欲裂、心跳132、血壓180、血尿，血氧濃度不足85」等症狀，讓她一度想要解脫，不想再飽受病痛折磨，好在助理不斷鼓勵下，才找回抵抗病魔的意志力，雖然至今身體依舊未完全好轉，但她開始學著讓自己好好活著，連吃藥都有儀式感，更對同樣生病的人們喊話：「只有知道生命不長的人，才能如此專注地飛行生命」，心態有明顯改變。

陳文茜透露病況除了每天服用半碗藥之外，心跳還一度飆至138。(文茜的世界周報 Sisy's World News臉書)

陳文茜昨(28日)表示目前逐漸沒有「病識感」，接著透露病況：「每天吃半碗的藥物加上維他命，成為我的家常習慣，血氧濃度92就吸氧，高於95就歡唱，做點家事心跳138，嘴巴有點麻，很快躺下床，滿身大汗淋灕，深呼吸幾回，濕紙巾擦一下，再喝口水，如果加點吸氧，很快心跳就會降至83」，雖不忘對自己信心喊話：「只要活著，就要快樂迎接每一天」，但有強調：「這是人生走到最後篇章，我獲得的特權。自由了，這個世界的好惡，再也與我無關：何必在乎別人議論你？」

陳文茜表示至今仍有一個夢想，就是即便生病了，只要藥物帶夠，一定能夠繼續能行走天下，但想去義大利的她，眼見自己狀況仍不免感概表示：「自己的體力走不到十分鐘，即喘不過氣、心跳加速，怎麼旅行？」