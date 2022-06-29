距離台北市長柯文哲首提政見已滿8周年，民進黨議員參選人趙怡翔、顏若芳及林延鳳質疑柯5大政見全跳票、30項新政皆不及格，痛斥柯市府執政8年毫無政績，甚至爆發北市史上最大規模「逃亡潮」，人口雪崩下跌23萬，批評未來將接棒參選市長的副市長黃珊珊將成「柯文哲2.0」。

柯文哲任期倒數，趙怡翔指出，2014年許多市民對柯當選抱持新希望，豈料7年多過去，對重大政治立場驟變，尤其是兩岸立場，柯選前曾稱維持台灣自主性和主體性很重要，隔年卻自打臉，稱「一個中國不是問題」；「柯P新政」30項政見超過半數跳票，市府甚至違反中立原則協助掩飾、不客觀呈現施政進度，顯然成為選舉工具，對北市府公信力大打折扣。

顏若芳接著指出，柯曾表態嚴辦5大弊案，查到最後卻成5大案，爽爽通過，甚至連過往對台北大巨蛋的立場也失守，有圖利遠雄之嫌，民眾黨開始寄生台北富邦，整體態度淪為笑話；過往誇口說內湖交通換個市長就好，後又改口稱多換個局長即可，如今又兩手一攤說「沒救了」。

林延鳳接著直言，柯2015年曾拍胸脯稱社子島開發年底定案、6年完成，甚至到社子島long stay，幾年下來卻造成2派居民對立加深，卻又撂話說柯任內沒開發，接下來50年都不會開發，簡直恐嚇市民；萬眾期盼的8年5萬戶社宅最終僅蓋2萬戶、達成率僅25％，可說是跨時空打臉。

顏進一步批評，柯文哲執政8年毫無政績，這也是台北市發生史上最大規模「逃亡潮」的其中原因。數據顯示，柯文哲上任後台北市人口足足下滑23萬，等於大同、南港2行政區的人數，青年人口更下滑2成至70萬創25年新低。

林延鳳則說，政見若能成為政績是展現進步的力量，如今卻是大型跳票現場，對市民來說相當不公平，既然台北市副市長黃珊珊有意接棒柯文哲，但她在任職副手期間也難以協助柯達成政見，未來4年，市民還能接受有如「柯文哲2.0」的黃珊珊嗎？