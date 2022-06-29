在夯劇《華燈初上》飾演警察「潘文成」一角爆紅一波的男星楊祐寧，近日因開車時的行為引發爭議，經常在社群分享家庭生活的他，在IG限時動態分享全家出遊的小短片，被抓包疑似邊開車邊用手機錄影，引發議論甚至罵聲，而楊祐寧稍早也親上火線道歉了。

被奉為性格男神的楊祐寧，私下其實已是人夫及人父，他在2020年與老婆Melinda結婚，同年12月迎接寶貝女兒出生，自此不時能見到他在社群帳號上分享夫妻趣事或育兒日常，這回引發爭議的，是他在IG分享了帶著老婆、女兒出去走走的自拍短片，赫見楊祐寧邊開車邊掌鏡，先拍了自己的臉，再將鏡頭轉往拍攝副駕駛座上老婆的睡臉，甜呼：「在夢裡吃了什麼嗎？」。

楊祐寧曬全家出遊短片，被抓包邊開車邊用手機拍攝，而引來罵聲。(取材自yoyang IG)

而這本是相當溫馨逗趣的夫妻互動，卻因為楊祐寧這個邊開車邊使用手機的危險行為，被網友拿去在Dcard發文，質疑是否違法，「是我太小題大作還是大家逐漸默許這個行為了？」，其他網友也多覺得不適切，不禁開罵：「真的不要害別人出事耶」。

得知開車自拍影片惹議後，楊祐寧隨即發IG限動道歉。(翻攝自yoyang IG)

對於開車中使用手機被質疑是危險駕駛一事，楊祐寧事後得知，也親上火線「滅火」，稍早發布了IG限時動態，以黑底白字文寫下：「SORRY，開車用手機，不良示範，NO NO！」，並附上3個雙手打叉叉的符號圖，表達了歉意。