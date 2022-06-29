英特爾晶圓代工服務（IFS）今（29）日宣布下個階段的加速器生態系計畫，透過成立IFS雲端聯盟（IFS Cloud Alliance），將在雲端實現安全的設計環境，透過利用巨量隨選運算的力量，改善代工客戶的設計效率，同時加速產品上市時間。

英特爾指出，IFS雲端聯盟計畫的初始成員，包括領先雲端供應商亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,AWS）和Microsoft Azure，以及電子設計自動化（EDA）的主要廠商。

IFS於2月推出加速生態系計畫，協助代工客戶將晶片產品從想法化為現實。透過與領先業界公司深度合作，IFS加速器提供客戶一套全面性工具，可利用業界現有最佳能力，協助客戶提升在英特爾晶圓代工平台上的創新。

晶片設計過程極其複雜，需要強大的軟體和硬體工具打造構成晶片的複雜圖案，傳統上這些軟體在公司內部的數據中心伺服器上執行，能確保並控制產品設計的安全性與保密性。但對許多新創公司和其它無大規模內部設計團隊的公司而言，是很大的進入壁壘。

英特爾表示，在雲端中實現解決方案，是存取先進製造技術的更好方式，提供嶄新道路實現客戶創新。以雲端為基礎的設計結合EDA工具的可擴展性，加上由雲端提供的平行性，藉此支援關鍵設計工作負載，並讓草創初期到擁有成熟內部運算農場的各種公司均能受益。

英特爾指出，EDA工具和雲端技術的新進展，能提供安全性和智慧財產保密性，同時縮短設計周期，為設計人員加速上市時間。透過雲端聯盟，IFS將與合作夥伴聯手確保EDA工具已對雲端擴展性優勢最佳化，同時滿足英特爾製程設計套件的要求。

IFS雲段聯盟藉由與Ansys、Cadence、Siemens EDA和Synopsys合作，使客戶在雲端環境使用選擇的EDA工具和流程，提供安全且可擴展之道。在代工平台上提供隨選硬體，讓設計人員能以更好的資源管理、上市時間和成果品質適應更大的工作負載。

英特爾晶圓代工服務事業群總裁Randhir Thakur表示，藉由汲取以雲端為基礎設計環境的可擴展性，IFS雲端聯盟將能更廣泛使用英特爾先進製程和封裝技術。提供靈活且安全的平台，客戶可在經生產驗證的雲端設計環境中，即時拓展運算需求。