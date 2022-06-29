台股6月「殺聲隆隆」，投信押寶7月生技月行情，資金轉進生技類股尋求「資金避險港」，生技股王藥華藥（6446）單月逆勢狂飆逾四成，29日衝破500元，再締歷史新天價，股價超車權王台積電（2330），領軍保瑞（6472）、寶齡富錦（1760）、美時（1795）等生技大軍「秀一波」。

6月進入尾聲，受全球通膨高漲、經濟衰退疑雲壟罩，台股「一片慘綠」，惟生技族群卻不甩大盤頹勢，台股本月來漲幅前十大個股中，就有半數為生技醫療類股。

其中，生技股王藥華藥、保瑞藥業更是6月「飆股」，本月來漲幅分別高達40.14％、42.09％。藥華藥29日盤中漲幅一度突破9％，股價站上500元大關之上，最高達545元，再刷新歷史新天價，股價甚至已突破近期疲軟的「護國神山」台積電，「生技股王」大戰「權王」。

此外，包括和康生、保瑞、寶齡富錦、美時、泰福-KY、北極星藥業-KY等盤中漲幅均逾半根漲停板；保瑞漲停價為261.5元，創近10個月新高。

素有「生技月」之稱的7月將至，法人指出，近期可留意到部分投信資金轉進生技族群，押寶7月「生技月」行情，包括美時、藥華藥、智擎、保瑞、合一等五檔6月來投信均買超逾千張，買超張數落在1,142～5,039張，藥華藥更獲法人連六日敲進1,564張。

不過，生技醫療類股近期盤中震盪幅度較高，投資人仍須留意隔日沖賣壓，建議可逢低布局，不宜追高。