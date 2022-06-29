物價飛漲、薪水幾乎不動，讓許多人大嘆難存錢。一名女網友透露自己的月薪大約4萬，但北漂生活每月開銷達3萬5千元，等於每個月最多只能存到5千，也就是說，她辛苦工作1年也只能存6萬，讓她覺得很可悲。貼文引起網友討論，不少人見狀直呼，翻不了身就躺平，在台北生活真的難存錢。不過，也有網友建議，可以換高薪一點的工作或節省支出，感覺房子可找更便宜的租。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，出社會後北漂到台北，每個月的生活支出大約是房租含水電共1萬3千元、學貸5千元、餐費8千元、娛樂性支出1千元、交通費支出1千元、信用卡費含生活用品共5千元，治裝費2千元，總共加起來就要3萬5千元。

女網友透露，有許多工作的月薪大多落在2萬5千至3萬5千元左右，而她每個月的薪水也才將近4萬元，因此最多每個月只剩下5千元的餘額，就算全數存起來，每年只能存6萬元，真的好可悲，不知道大家有沒有什麼好的理財建議？

貼文引起網友討論，「翻不了身就躺平」、「妳的開銷已經很少了，再少就是要當貧戶生活，只能考慮開源，換更高薪水的工作」、「台北真的存不到錢，我月薪差不多也是這樣，但住高雄就可以月存2萬」、「改住雅房不要住套房，其實這個薪水不一定要待在台北，搬回家可省掉房租」。

另有網友說，看到這個開銷其實生活好像也過蠻爽的，感覺房租可以節省多一點，去找雅房應該每個月8千元差不多，餐費也可以更省，不要喝飲料或咖啡；另外，娛樂費用和信用卡費也都可以再少一點，這樣應該每個月可以節省不少錢。