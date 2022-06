全台灣有5萬名以上乾癬患者,愈來愈多的研究顯示,乾癬並不只是皮膚病,也是一種全身性的發炎疾病。長庚醫院的一項刊登於「美國皮膚科醫學會期刊的最新研究顯示,乾癬病友與一般人相比,罹患大腸癌的風險增加1.16倍,其中女性族群更高達1.41倍,提醒患者若出現腸胃道症狀,建議轉診至胃腸科門診做進一步的檢查。

林口長庚醫院皮膚部紀景琪表示,乾癬是一種慢性發炎性皮膚病,形成原因包括先天基因遺傳、後天環境因素等,在台盛行率約為千分之2.3,全台灣約有5萬名以上的乾癬患者。乾癬的皮膚典型病灶為紅色發炎斑塊,經常伴隨有皮膚脫屑、發癢等症狀。當病灶發炎嚴重時,甚至會產生皮膚紅腫和關節疼痛。冬天低溫日照少、熬夜、壓力、感染、肥胖及菸酒等不健康的生活作息,皆會引發或惡化乾癬。

紀景琪指出,越來越多的研究顯示,乾癬並不只是一種皮膚病,而是一種系統性的發炎疾病,除了皮膚的發炎之外,也會伴隨體內許多器官的發炎反應,造成皮膚外的表現,例如心肌梗塞、慢性腎病、腦中風、眼部葡萄膜炎等。所以乾癬不僅是皮膚病,也是一種全身性的發炎疾病。

皮膚上皮與腸道上皮存在很多相似處,很充沛的血管及存在很多微生物叢,兩者同樣都接受來自外界的刺激,並扮演著人體不可或缺的免疫防禦角色。紀景琪表示,過去研究顯示,乾癬患者發生克隆氏症的機會是正常人的2.53倍,發生潰瘍性大腸炎的機會是正常人的1.71倍。雖然先前的研究已經證實乾癬病患與發炎性腸道疾病相關,但其罹患大腸結腸癌的機會是否增加則不清楚。

為找出解答,長庚團隊利用國內外研究資料進行大型統合分析的實證研究,發現與一般人相比較,乾癬病友罹患大腸癌的風險增加為1.16倍,其中的女性族群,更是一般人的1.41倍。研究成果已刊登於2021年12月的國際頂尖期刊「美國皮膚科醫學會期刊(Journal of the American Academy of Dermatology)」。

林口長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師李承翰表示,衛福部資料顯示,大腸癌位居全國癌症發生數第1位,每年約有1萬多人診斷大腸癌,大腸癌初期沒有明顯症狀或輕微症狀,隨腫瘤演進,可能出現腹痛、血便、排便習慣改變、體重減輕等情形。

李承翰表示,大腸癌大多是由大腸瘜肉演變而成,如能在瘜肉發展成癌症前切除,就可降低腫瘤產生的機會,目前國健署推行4癌篩檢,為50至未滿75歲民眾,提供每2年1次糞便潛血檢查,此外大腸鏡檢查與鋇劑下消化道攝影更是檢查大腸瘜肉的利器。

紀景琪鼓勵乾癬患者積極就醫,持續治療,也建議乾癬患者保持生活作息規律、睡眠充足、放鬆心情、適度運動、避免菸酒及高熱量飲食,並注意體重控制,將有助於控制乾癬病情。若是出現腸胃道症狀,建議轉診至胃腸科門診做進一步的檢查。