中和2歲男童恩恩案延燒，恩恩爸昨要求新北衛生局長陳潤秋拿出數據，證明4月14日事發當天中和衛生所真的很忙，新北市長侯友宜今出席居家照護關懷專線暨衛生所防疫志工感恩大會時，致詞花了20分鐘，談及2年多來新北的防疫過程，心疼第一線同仁的辛苦，相信4月14日中和衛生所都在加班接電話。

侯友宜說，新北人口全台最多，從去年疫情開始，新北就是重中之重，如疫情沒有守好新北一定首當其衝，中央一個新政策下來，都需靠第一線執行，他從基層歷練上來，迄今已工作42年，知道第一線的辛苦，所以常到第一線，看到問題也會立即反映給中央，也期待中央改變才能快速調整。

他表示，新北今天有5000多人確診，5月1日同樣也有5000多人確診，但居家關懷中心接聽電話從高峰期的一天6000通到現在不到600通，同樣確診數工作量卻差10倍，原因就是中央在制度轉換上沒做好準備。

侯說，2年前疫情剛爆發時，他呼籲要戴口罩，卻有人說「健康的人不用戴口罩」，他建議口罩實名制、入境普篩，後來中央也都一一做了，去年他發現確診數據與中央公布的有落差，向指揮官陳時中反應後，才有後來的「校正回歸」。今年3月份起他開始向中央反映系統問題，因從清零轉換到與病毒共存，電腦系統需要重新修改調整。

他4月11日晚上9點多到板橋衛生所視察，同仁全因居隔單問題在加班，10點多離開時仍繼續加班，並表示，相信4月14日中和衛生所同仁也不例外、新莊衛生所鐵門拉起來也在加班，心疼第一線同仁的辛苦，指出光傳染病通報系統就可以讓我們整個崩盤，所以需要志工幫忙。

疫情高峰時，新北市一天接到電話最高有6萬通，打進來的電話10通有9通都在罵，他說，新北市在疫情浪頭，身為新北市長他一定概括承受，「駡第一線就是在罵我。」感謝志工們能感同身受、將心比心，用同理心關懷打來的民眾，都是「活菩薩」。