南韓警方今（29）日在南部莞島海底撈出一部轎車，確認裡頭有3具已經嚴重腐敗的遺體，推測就是離奇失蹤多日的10歲女童趙有娜一家三口。
綜合韓聯社、《韓國日報》、《韓民族日報》等韓媒報導，南韓光州警方當地時間今日上午10時15分左右，開始在莞島附近海域打撈趙有娜家的奧迪A6座車，下午1時20分左右確認車內有3具遺體，目前遺體已經送至法醫研究所確認死因及身份，不過警方認為死者為趙有娜一家三口的可能性很大。
警方表示，父親坐在駕駛座，並且繫好安全帶，母親及趙有娜則坐在後座，遺體處於「嚴重的腐敗狀態」，警方將進一步透過指紋來確認死者身份。
趙有娜一家住在光州，家人向學校提交校外體驗學習申請，指出於5月19日至6月15日期間要在濟州島生活體驗一個月，不過15日體驗結束後趙有娜並未返校上課，學校於22日向警方報案，警方於28日在莞島海岸發現趙有娜家的車輛。
根據警方公布的監視器畫面，趙有娜家的車輛於5月30日駛近莞島松谷碼頭。
目前尚無法確定趙有娜一家失蹤、甚至墜海的原因，不過警方追查趙有娜父母的金融交易、信用卡使用紀錄等訊息後，發現這對夫妻的信用卡債高達1億韓元（約新台幣230萬），一家過著拮据的生活，這對夫妻甚至已經沒有工作將近1年。
根據監視器畫面，5月30日將近深夜11時，趙有娜一家匆忙離開投宿的莞島旅宿，他們並未收拾個人物品，不過已經支付旅館費用，此後夫妻的手機全部進入關機模式、下落不明。
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