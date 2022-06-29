離奇失蹤多日的10歲女童趙有娜一家三口在車中被發現

南韓警方今（29）日在南部莞島海底撈出一部轎車，確認裡頭有3具已經嚴重腐敗的遺體，推測就是離奇失蹤多日的10歲女童趙有娜一家三口。

綜合韓聯社、《韓國日報》、《韓民族日報》等韓媒報導，南韓光州警方當地時間今日上午10時15分左右，開始在莞島附近海域打撈趙有娜家的奧迪A6座車，下午1時20分左右確認車內有3具遺體，目前遺體已經送至法醫研究所確認死因及身份，不過警方認為死者為趙有娜一家三口的可能性很大。

얘들아 조유나 일가족 실종 한 번 더 봐주라

실종 직전에 가족으로 추정되는 분들이 담긴 cctv인데 업힌 아이의 팔이 너무 힘 없어ㅠㅠㅠ 자고있었다해도 저녁(새벽으로 넘어가던 시간)에 굳이 자던 애기 업고 나갔어야됐나 싶고 조금 이상해서 그래ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/b1Mf7DWyEc — 몰 (@cute_JS_RJ) June 26, 2022

南韓光州10歲女童趙有娜一家轎車被撈出

警方表示，父親坐在駕駛座，並且繫好安全帶，母親及趙有娜則坐在後座，遺體處於「嚴重的腐敗狀態」，警方將進一步透過指紋來確認死者身份。

趙有娜一家住在光州，家人向學校提交校外體驗學習申請，指出於5月19日至6月15日期間要在濟州島生活體驗一個月，不過15日體驗結束後趙有娜並未返校上課，學校於22日向警方報案，警方於28日在莞島海岸發現趙有娜家的車輛。

根據警方公布的監視器畫面，趙有娜家的車輛於5月30日駛近莞島松谷碼頭。

目前尚無法確定趙有娜一家失蹤、甚至墜海的原因，不過警方追查趙有娜父母的金融交易、信用卡使用紀錄等訊息後，發現這對夫妻的信用卡債高達1億韓元（約新台幣230萬），一家過著拮据的生活，這對夫妻甚至已經沒有工作將近1年。

根據監視器畫面，5月30日將近深夜11時，趙有娜一家匆忙離開投宿的莞島旅宿，他們並未收拾個人物品，不過已經支付旅館費用，此後夫妻的手機全部進入關機模式、下落不明。