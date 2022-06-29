蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）今天宣布，蘇格蘭自治政府擬於明年10月舉辦第2次蘇格蘭獨立公投，還矢言若英國政府試圖阻止投票，她將採取法律行動。

路透社報導，由施特金所屬、支持獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）領導的蘇格蘭政府公布公投法案，概述明年10月19日進行脫離聯合王國的公投計畫。

施特金表示，她會致函英國首相強生（Boris Johnson）以獲得舉行諮詢性公投的許可，但若強生試圖阻撓，她將展開取得法律授權的計畫。

她在蘇格蘭議會告訴議員：「獨立議題不能被壓制，必須以民主方式解決，且這個方式必須透過無可非議和值得信任的過程進行。我不願意、也永遠不會做的事，是讓蘇格蘭民主成為強生或任何一位首相的禁臠。」

擁有約550萬選民的蘇格蘭2014年否決獨立公投，但蘇格蘭半自治政府宣稱，英國脫離歐洲聯盟（EU）受到大多數蘇格蘭人反對，意味必須舉行第2次投票來解決獨立議題。

支持獨立的政黨在去年的選舉中贏得多數席位，而施特金在面臨所屬政黨部分人士的壓力下，曾承諾在2023年底前舉辦獨立公投。現階段民調結果顯示，公投結果將難分軒輊。

強生所屬、在蘇格蘭為反對黨的保守黨強烈反對獨立公投，稱這個問題已經在2014年由蘇格蘭人以55%反對、45%贊成的投票結果解決。

2022年的民調結果則各異，有些顯示出現類似分裂情形，有些則顯示差距正在縮小。

強生先前拒絕發布授權蘇格蘭議會舉辦公投的「第30章命令」（Section 30 Order），並在今天稍早表示，英國的優先議題是目前面臨的經濟壓力。

強生發言人隨後重申，英國政府認為現在不是討論舉辦新公投的時候。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110629