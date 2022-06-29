台北遠東香格里拉搶攻中秋送禮商機，推出「賞月．享味」中秋禮讚，共有四款月餅禮盒及三款精緻禮籃，其中送禮首推與茶日子聯名的【豪華．薈萃】月餅禮盒，內含四顆精選月餅及茶日子兩款人氣茶品「山形玫瑰烏龍」和12號「金萱紅茶」，而年年熱銷回購的「燕窩．奶黃月餅」及「金沙．奶黃月餅」，亦是中秋必備的經典禮盒。三款奢華禮籃選品豐富，無論是與家人團聚品嚐、饋贈親友或客戶，都是體面的品味選擇。禮盒及禮籃價格自1,088元至8,888元，7月11日起開放預購，8月26日前可享85折早鳥優惠，更有團體大宗訂購折扣。

台北遠東香格里拉融合傳統與創意，禮盒設計容入中式古典窗櫺元素，以斜方格紋的青縷窗花為主軸，知更鳥蛋藍高雅禮盒打造亮眼吸睛的精緻禮盒，寓意幸福美滿。飯店特與友善耕作、堅持土地及農家皆能永續發展的台灣複方茶第一品牌「茶日子」聯名合作，嚴選南投埔里「山形玫瑰烏龍」、及南投海拔400公尺至800公尺的台茶12號「金萱紅茶」，推出兩款皮薄餡足的廣式經典不敗口味，包含濃郁鹹香的「蓮蓉栗子蛋黃」與「紅藜山藥五穀雜糧」，桃山皮月餅包含創新茶香風味的「山形玫瑰烏龍杏桃」、清甜果香的「金萱紅茶蘋果」，以豐饒味蕾的月餅，搭配清新茶香，一口餅、一口茶，共享美好佳節。

台北遠東香格里拉【經典．好月】月餅禮盒設計以橘色盒身搭配內層知性寶藍色，時尚吸睛同時帶著優雅氣息，特別選用復古開運銅錢，圓中帶菱格窗花圖紋，象徵富足圓滿，福氣臨門。結合台灣特色食材，打造出獨特新風味，桃山皮月餅口味包含層次豐富的「鳳梨蛋黃夏威夷豆」、清新爽口的「金桔香柚檸檬」、淡雅酸甜香氣的「覆盆子玫瑰荔枝」，柔軟油潤的廣式月餅口味內含鮮味十足的「X.O 烏魚子」、以及港式雋永經典的「金絲棗泥桂圓」、和甜而不膩的「炭烤黃金薯麻糬」。

台北遠東香格里拉歷年來深受媒體評比青睞，堪稱奶黃之王的【燕窩．奶黃】月餅，由香宮點心主廚純手工製作，以鮮奶、新鮮椰漿、細砂糖、全蛋、奶油等混合蒸製內餡，並需於每五分鐘掀蓋攪拌一次，前後需費時約1.5小時，待其冷卻再以珍貴燕窩入料，香濃內餡綿密滑順，完美呼應酥軟外皮，中秋賞月必備輕奢之味。

香宮招牌【金沙．奶黃】屢獲媒體評鑑讚賞，是年年回購之冠。主廚特別選用屏東紅仁鴨蛋灑上高粱酒後，入烤箱烘烤，隨即切碎與鮮奶、椰奶粉、新鮮椰漿、細砂糖、全蛋、奶油等蒸製的內餡融合，一入口鹹甜交融滋味，經典濃郁美味，令人回味再三，盡享歡欣團圓時刻。

台北遠東香格里拉【奢饗．禮讚】中秋禮籃8,888元，針對高端市場，台北遠東香格里拉特推限量款【奢饗．禮讚】中秋禮籃，以精緻卡其色皮革禮籃盛裝豐富選物，禮籃可重複使用，亦可作為居家收納，端莊優雅，展現出高質感品味。禮籃包含廣式月餅、法國巴黎Luc Belaire 微甜粉紅氣泡酒一瓶、居家料理好搭檔香格里拉獨家香傳菌菇醬及X.O.醬、香格里拉風味濾掛咖啡、靚采燕窩禮盒、手工巧克力、當季文旦，為中秋增添奢華氣息。

台北遠東香格里拉【香聚．精選】中秋禮籃2,888元，以洋溢慶典氛圍的亮紅皮革禮籃盛裝，內含台灣鳳梨酥禮盒、香格里拉手工牛軋糖、風味醬（口味有大馬辣味蝦醬、黑胡椒醬、沙嗲醬三種隨機出貨）、酥脆的義式麵包棒、台灣黑熊蜂蜜以及當季文旦一顆，各式精選禮品，送禮自用兩相宜。