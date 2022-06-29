斗六市長林聖爵表示，身為斗六市長他要求一個真相，民進黨不要等到民意反撲才反對，他呼籲斗六市民團結共同監督第14次環差變更會議，7月11日要求工業局邀請評估單位上境科技股份有先公司公開說明計畫。（周麗蘭攝）

環保署6月13日召開雲林科技工業區開發計畫環差分析報告第13次變更專案小組第二次初審會議紀錄。（周麗蘭攝）

經濟部工業局計畫於雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地設置焚化爐日前獲環保署初審通過，引起斗六市民極大反彈。斗六市長林聖爵今（29日）舉行記者會說明，民進黨立委一再澄清那只是個「廢棄物資源整合中心」，事實上是焚化爐加掩埋場的計畫，斗六小市民為此將會對抗大鯨魚。

今天出席記者會還有30多名里長、市民代表、縣議員林岳璋、賴淑娞、王又民等人，同聲反對斗六市興建任何形式的鍋爐，斗六市公所已行文工業局7月11日到斗六市說明該計畫。

林聖爵表示，斗六市公所自始至終不知工業局要在雲林科工區興建焚化爐計畫，直到環保署環評專案小組13日審查「雲林科技工業區開發計畫環境影響差異分析報告」第13次變更計畫，媒體報導環評小組初審通過才得知。

林聖爵表示，雲林科工區要興建焚化爐的計畫曝光後，民進黨籍立委數度澄清不是興建焚化爐而是廢棄物資源整合中心，但營運效益竟然有營運掩埋場、售電利益等7項；換句話說，所謂「資源整合中心」就是焚化爐加掩埋場的計畫。

林聖爵說，身為斗六市長他要求一個真相，民進黨不要等到民意反撲才反對，他呼籲斗六市民團結共同監督第14次環差變更會議，7月11日要求工業局邀請評估單位上境科技股份有先公司公開說明計畫。

林聖爵表示，民進黨罵他沒用，罵他等於罵民意，就看小市民能否對抗大鯨魚。

縣議員林岳璋表示，民進黨反對林內焚化爐，興建完工迄今從未營運，雲林縣政府因眾才被判定賠償，到去年總共被查封98筆土地，怎麼會又引一個焚化爐來斗六？