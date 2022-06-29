先前工業電價傳漲8％時，遠東集團董事長徐旭東已公開呼籲「吃不消」，沒想到結果出來竟漲到15％，徐旭東今天出席2022年亞泥股東會時，顯然有不滿，對此直接開酸「這個政府很能幹，不是沒有本事的政府」。說可能漲8％時很多人已經抱怨，竟還來個15％，「大家都呆掉了」。

對於政府集中漲工業電價，民生幾乎沒漲，徐旭東表達不認同之意。說可以贊成在通貨膨脹時候，收入低的人可以不要漲那麼多，可以緩衝一下，但不能長期不漲。

可是他也坦言，可能大家被寵壞了，台灣算是電價便宜地區，沒有好好利用。但基本上用電、能源是長期問題，要看電供應的舒不舒服、足不足，然後採用甚麼的電價。

電價會議前曾傳要漲8％，徐旭東就已公開喊吃不消，呼籲要緩和一點，結果漲幅沒收斂還更大。他今天被媒體詢問時，顯然有所不滿，直接開酸說這個政府很能幹，講8％不太行時也不睬你，開一天會出來就15％，大家都呆掉，這不是個沒本事的政府。

至於被問到擔不擔心水泥業缺電，徐說「當然會啊」，但是否在綠能之外，也贊成核電重新考慮啟用，則以這是政府的政策，不表示意見。

亞泥指出，高壓電價每度漲0.4元，會造成水泥每噸成本提高34到36元，但這無法全部去反映在售價上，因此必須從其他地方去做節能與效益提升。