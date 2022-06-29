詹雯婷推出〈預言石〉MV。（亞神音樂提供）

詹雯婷推出〈預言石〉MV。（亞神音樂提供）

Faye詹雯婷以《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》專輯入圍本屆金曲歌后，不料日前突然確診而無法出席本週六舉行的金曲獎頒獎典禮，十分可惜。而她專輯中的歌曲〈預言石〉MV於28上架，談到創作靈感，Faye笑說是在泡澡放空的時候，突然跳進腦子裡的，「泡澡的時候，心情放鬆，特別容易有靈感。」又過了好一陣子，詹雯婷才將整首曲子完成。

這是一首描述陷入躊躇不前的感情時，內心掙扎拉扯心境的歌曲，「每一段感情關係，並不一定都會走到完美的結果，很多時候我們自己早就心知肚明，已經無法再跟對方走下去了，內心依舊掙扎不已，就算早已做出選擇，卻仍在不斷地尋求答案，就像一顆頑固的石頭在裝聾作啞。」

MV影像由施博議O-WAVE導演操刀，他將歌曲的意境實體化，為詹雯婷打造一座猶豫不決的腦內世界。詹雯婷表示，要把這首歌轉換為畫面，是很困難的事，因為歌曲意境並不只是單純的室內獨白，也不像是在野外那樣遼闊的視野，要把同時間之內時空交錯並在腦內互相拉扯的情境表現出來，非常的不容易，所以整支MV的畫面細節前前後後調整了數個月之久。

最終呈現的MV版本，完全等於是把詹雯婷拉回錄音最後的那幾天心情，影像運用實景合成和粒子特效來營造荒蕪大地的場景，並藉由美術概念呈現，導演表示：「黑色岩石地大地所長出來的礦物、植物，互相傳導電波，這些電波也反應在Faye身上，成為歌曲中的微小情緒波動，反覆地來回，週而復始地循環，象徵著不斷地在尋找答案的過程。」