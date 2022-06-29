龍華科大文創系5組學生團隊，入圍2022德國紅點設計概念競賽。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

環境永續發展近年來深受全球關注，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系師生團隊，研發出可潛入海底的載具「Ocean Guardian ／海洋守護者」，能有效清理海洋垃圾，與其他4件作品一同入圍今年度德國紅點設計大賽。

德國紅點設計大獎為當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，與德國iF設計獎、美國國際設計傑出獎、日本 G-Mark 設計獎，並列為世界四大國際設計競賽。每年均吸引超過60個國家、逾1萬件作品投稿參賽。

龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，在系主任黃苾芬及趙龍傑、林建志、蕭誠一與林念鞍等老師指導下，共有5組作品入圍。

其中一組入圍作品是「Ocean Guardian ／海洋守護者」，是由文創系學生蘇瑩姍、郭允平創作。作品藉由可潛入海底的載具，結合AI人工智慧、數據分析及機器手臂，能夠主動清理海洋垃圾並回收，成為海洋環境永續發展的重要尖兵。

文創系學生劉姵蘨、黃子凡、林承煒所創作的作品「EZBRUSH／便潔削」，則是考慮非洲偏遠部落資源匱乏，常以喬樹或芥末樹的樹枝進行潔牙，不但粗糙且危險，因此團隊設計結合刮鬍與削皮功能的工具，以解決潔牙問題。

從烹飪經驗中亦能獲得靈感，文創系蘇瑩姍、翁雅瑩及郭彥妮同學所創作的「Oil paper flower ／油紙花」，藉由多功能性吸油紙花瓶，可吸取抽油煙機使用後在空氣中殘餘的油煙，亦可透過油煙品質監測器，搭配手機APP，隨時得知空氣品質，有效解決廚房油煙問題，滿足健康生活。

另外，文創系陳詠詒、劉嘉玟、朱容璉同學創作的「智能點夾／Smart Point Clip」，運用科技及物聯網概念，解決視障者使用冰箱的困擾，讓視障者可以藉由聲音及點字，獲得冰箱食物各種資訊，大幅降低食物過期機會，也增加辨識食物的效率。

「Transform ／生物鐘」則是文創系蔣旻芳、陳雅沛同學為降低人們生活壓力而開發的時計商品，透過燈光明暗、色溫排列，讓時間過得更優雅，提升生活品質。

龍華科大文創系主任黃苾芬表示，德國紅點概念設計獎並沒有題目，設計的範圍可以小至個人，大至國際社會，聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals SDGs)也常常成為參賽方向。因此，學生在參與競賽過程，有很大的發揮空間，不但可以與世界接軌，更可以培養國際觀，提升設計能力。文創系未來也會積極鼓勵同學參與各項國際競賽，累積更多參賽經驗，也用設計證明台灣能在世界設計舞台上，占有重要的一席之地。