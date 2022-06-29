詭異!日媒報導，日本北海道深川警察署50多歲副署長18日在旭川市偷竊數百日圓的糖果(100日圓約台幣21.8元)，竊案被發現後警方找他問話了解狀況，沒想到副署長接著就疑似想不開走上絕路。
根據調查人員稱，該副署長18日在旭川市未值勤的時間走入當地一家超市作案，在走出超市被保安人員發現並報警，在當地警方到場問話後承認指控。後來警方認為並沒有銷毀證據的可能，便令其返回家中等候，21日，該副署長就在札幌的大學校園中死亡，警方調查後朝自殺方向偵辦。
事件發生後，北海道警方在23日宣布新任副署長人選，預計於7月1日上任，但前任副署長的死訊和竊案到現在才爆出。
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文章來源：北海道警副署長に万引疑い 事情聴取後死亡
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