疫情緩降，新北居家照護專線從高峰期的一天6000通降到不到600通，5月2日啟動的新北市居家照護關懷中心，也將於7月1日從新北市政府6樓大禮堂，搬回9樓關懷中心，3500名志工階段任務完成，新北市政府今舉辦志工感恩大會活動，市長侯友宜出席感謝志工們挺身而出，擔任民眾的暖心守門員，共同守護市民健康。

社會局表示，面對Omicron亞變種BA.4和BA.5，新北市居家照護關懷中心目前尚無退場計畫，將持續觀察疫情後續發展，7月1日起由社會局員工輪班接聽民眾詢問電話。

社會局表示，新北市自4月初疫情爆發以來，確診數、居隔數及居家照護數都是全國最多，為能照顧居隔者醫療與生活上的需求，5月2日起將居家照護專線從9樓關懷中心移到6樓大禮堂，擴增至100條專線服務，每天從早上9點到晚上9點，分為兩班值線，迄今已接聽民眾超過13萬通電話，平均每天約2000通，即使期間經歷母親節、端午節等連續假期也不停歇。

天元慈善功德會徐明玉志工隊長，自4月疫情爆發以後，自告奮勇地從土城騎車到三峽衛生所服務，在關懷專線擴大開設後，也挪出了自己更多時間，參與關懷專線排班服務，關懷專線服務真的很不容易，撥電話過來的民眾有人可能是驚慌的、可能是有情緒的，都必須用同理心或智慧化解。

受邀出席活動的板橋衛生所護理長吳瑋姍表示，4月初本土疫情升溫後，衛生所開始面對大量的確診者及接觸者居隔單開立工作，第一線衛生所同仁必須默默承受民眾迫切需求的情緒與壓力，感謝這段時間以來志工夥伴們的即時協助，幫忙撥打關懷電話、處理居隔單郵件及發放防疫物資等，志工夥伴們是防疫期間令人敬佩的無名英雄。