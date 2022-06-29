吳姓女商界名人發現黃姓丈夫與酒店坐枱小姐發生性行為，黃男簽協議書保證不會再犯，否則要賠償1000萬元，但黃男卻又與女子到汽車旅館性行為13次，還辯稱疫情期間仍有許多場所不予開放，才改到摩鐵唱歌，台北地方法院不採信，判黃須給付吳女1000萬元。可上訴。

吳女提告指控，黃男在2020年8月15日與酒店坐檯小姐相約前往旅館開房，嗣因遺失信用卡遭對方盜刷後提出刑事告訴，她始知黃男在外荒唐行徑，黃為表示懺悔，去年7月2日與她簽立協議書，承諾不再有違背夫妻間不忠實行為，包括與異性在旅館開房間或任何場所幽會。

吳女說，黃男去年7月9日至11月5日間仍前往旅館與女性發生性行為達13次，並於車內與同行女子間有親密露骨對話，她深感痛苦，曾以通訊軟體質問黃男，黃未否認多次與女性進出旅館發生性行為，並表示願依協議書給付1000萬元，她請求法院判令履行協議。

黃男說，他患有呼吸終止症、焦慮症、高血壓、心速過快等疾病，醫師建議唱歌有助治療，去年下半年疫情期間仍有許多場所不予開放，他才到旅館唱歌，並無違背夫妻忠實義務之行為，且約定之違約金1000萬元顯有過高，未區別被告違約情節輕重，對他顯過嚴苛。

台北地院調查發現，依經濟部去年10月4日頒佈之視聽歌唱場所防疫管理措施指引，只規範視聽歌唱場所應落實顧客實聯制及全程配戴口罩等防疫措施，而未禁止視聽歌唱場所營業，黃男確有與女性唱歌需求，當可逕至一般視聽歌唱場所消費。

台北地院指出，黃男沒必要為了唱歌開車搭載女性單獨前往汽車旅館，且他與女性之對話內容充斥已發生性行為之言語，可認定去年7月9日至11月5日間搭載女性單獨前往汽車旅館係發生性行為，黃男近3年來的財產總額也超過違約金數倍以上，判決須給付1000萬元。