中市7歲黃姓學童，去年4月間到校外上柔道課，教練何聰樂與廖姓學長兩人輪流重摔十幾次，頭部重創不治，台中地檢署依傷害致死罪起訴何。台中地院今天宣判，法官認為何男為迫使黃童服從訓練指示，以極為不當的訓練行為造成不幸去世，且犯後否認犯行，尚未對方和解，依傷害致死罪判刑9年，可上訴。

自2015年起，在中市豐原體育館教授柔道，不收費用，7歲黃童去年4月8日去學柔道，何聰樂於110年4月21日在道館，安排黃童與已學柔道5年多的廖童對摔，並指示黃童要被以柔道招式「雙吊袖」摔100下，黃童拒絕；何減少為50下，黃童仍不接受，何以柔道招式將他壓制在地，直到同意45下才放開。

廖童依指示對做「雙吊袖」45下，黃童在過程中哭喊：「我的腳」、「我的頭」，拒絕繼續，何說再不起來，每3秒就加做1下，黃童罵：「教練是大笨蛋」。廖童繼續做「雙吊袖」1、2下後，黃童臥地拒絕繼續。

過程中，黃童曾說「頭很痛」，要歸還柔道服腰帶，何竟說「是假欸」，黃曾嘔吐，頭部撞地多次，何繼續摔、廖童也依指示緊接重摔。不久，黃臥地張眼即沒有反應。

黃受到顱內出血、頭皮瘀傷、頭皮及四肢多處擦挫傷、中樞衰竭、昏迷指數為3分等傷害，經送醫急救後，仍於110年6月29日21時8分左右，因顱內出血、硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭死亡。

法官審酌，何並沒有柔道教練證，仍擔任柔道教練，為迫使黃服從其身為教練的訓練指示，竟以極為不當的訓練行為，使黃童受傷害導致在幼小年紀不幸去世，親屬蒙受喪親之痛，創鉅痛深，犯後始終否認犯行，未與黃童父母和解，依犯成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處徒刑9年。