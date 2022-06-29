高姓男子前年在北市東區搭訕1名酒醉正妹後，共搭小黃到摩鐵，但正妹驚醒在途中用IG向熟識的警察求援，警察查出運將電話，請運將將車開到派出所，女子下車即提告高男強制罪，檢察官調查，當時是高男先坐進計程車內，女子上車時並未受強暴脅迫，29日不起訴高男。

正妹控稱，2020年12月間她與友人聚餐飲酒後返家，在東區路上被完全不認識的高男搭訕，等她回神後，發現自己在計程車上，身邊坐著陌生的高男，趕緊用IG聯繫警察友人。

員警致電運將，要他馬上把車子開到派出所，正妹下車後報警，警方懷疑高男意圖撿屍，但高男矢口否認，辯稱對方意識清楚，是自願跟他一起去開房間的。

正妹控告高男逼她上車，涉嫌強制罪，但檢方認為，高男在路邊並未與女子有密切的肢體接觸，甚至是高男先上計程車後，女子才跟著坐進後座，看不出女子有受到強暴脅迫情況，高男罪嫌不足，將高男不起訴。

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