冒險女神「Gina吉拿棒」與嘉義縣長翁章梁一起推廣3大健行主題團。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情逐漸降溫，為迎來暑假出遊潮，嘉義縣文化觀光局特別推出3大健行主題團讓遊客報名體驗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情逐漸降溫，為迎來暑假出遊潮，嘉義縣文化觀光局特別推出3大健行主題團讓遊客報名體驗，有產業職人、三星旅遊、童趣抵嘉，遊客除了走步道，也能體驗茶職人的揉茶、高山鯝魚以及親子最愛的DIY等遊程，橫跨山、海、平原，3種不同旅程，要讓遊客感受嘉義豐富運動觀光之旅。

嘉縣文觀局為推廣戶外健行步道，今特別邀請冒險女神「Gina吉拿棒」現身分享來嘉義健行的心得，鼓勵遊客走向大自然，用腳貼近嘉義，另也宣布也推出三大健行主題團讓遊客體驗，並訂於7月15日開放報名。

嘉義縣長翁章梁說，疫情慢慢和緩，嘉縣確診人數也緩降，為迎接暑假，文觀局特別規畫主題性旅遊，邀請全台鄉親，暑期來嘉義避暑，並指嘉義縣從20年前，時任縣長的陳明文拚觀光至今沒有中斷過，多年來嘉義縣的觀光已成熟，不少兼職業者變專職，還有許多二代、三代返鄉專業經營觀光產業。

立委陳明文今也到場，表示文觀局推出的遊程精彩又實惠，一定會受到歡迎外，也說多年下來，嘉義縣的山、海已經不一樣，尤其山區有很多步道很有味道，值得造訪。

GINA吉拿棒分享，日前曾來嘉義攀登阿拔泉山稜線步道，指過去登山習慣一口氣爬到三角點，此次在阿拔泉健行時，卻被沿途的景色給吸引駐留許久，且步道階梯見不到盡頭，但有著山稜線絕佳視野，可遠眺嘉南平原、阿里山林鐵，還可以串聯竹崎及梅山兩鄉間步道群，夏天來爬應該會滿身大汗，但很過癮，非常值得，不過仍要注意防曬、補充水分。

文觀局長許有仁表示，嘉義縣的步道相當多，這次推出14條步道，希望遊客在疫情期間多到戶外走走，享受大自然的洗禮，也特別感謝教育部體育署對於步道觀光的支持，給予嘉義縣300萬元的補助。

針對遊程，文觀局指出，此次結合步道、職人、生態以及親子主題，推出「產業職人」、「三星旅遊」及「童趣抵嘉」3大主題團讓遊客報名參加，預計7月15日開放報名，報名資訊請上嘉義縣文化觀光局粉絲專頁( https：／／www.facebook.com／tbocc01 )或慢遊嘉義臉書( https：／／www.facebook.com／chiayitravel )。