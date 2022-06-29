以府中區域俯視圖設計出獨家專屬的候鳥展翅木質餐盤，推出限量200份「府中雙城套餐」。（陳慰慈攝）

去年因疫情取消辦理的「2022新北好市節-城韻好市」，將於7月16日至17日上午11時到晚上7時在府中捷運站1、2號出口對面廣場登場，集結30攤公有市場攤商，新北市場處提前推出活動消費券及2款美食套餐，將於明（30日）中午12時線上同步開賣！而這也是「府中雙城」改造完成後舉辦的首場活動。

新北市副市長劉和然表示，已經舉辦5年的新北好市節，去年因為疫情影響停辦，今年重啟並擴大規模，除了邀集各區公有市場攤商共同展售外，特別集結板橋府中的6款人氣排隊美食，加上以府中區域俯視圖設計出獨家專屬的候鳥展翅木質餐盤，推出限量200份「府中雙城套餐」，一次滿足味蕾與視覺享受，另也提醒民眾，府中雙城套餐限活動現場食用，食用完畢還可以把具紀念價值的木餐盤帶回家，每份優惠價200元。

此外，今年更網羅新北各區人氣美食，推出限量100份「新北好市套餐」，讓民眾能一次品嚐新北在地好味，每份優惠價100元；另可於活動現場使用，每份價值200元的「市場消費券」只要99元就可購買，限量600份。

市場處表示，「2022新北好市節-城韻好市」集結30攤公有市場攤商，挖掘最新單品及老店，包含人氣美食及手作商品等，更納入生活百貨類及生鮮蔬果類，不僅可以吃到好料，還可以感受更多元的新北日常。活動現場更安排手作體驗活動及舞台遊戲，另有菜市韻味特展、集章送好禮等好康活動，並邀請音樂表演團體進行演出，讓活動現場除了有傳統市場的料理及商品外，也能感受不同的城市韻味。

市場處補充，購買「府中雙城套餐」限於指定時間至活動現場共食區享用，品嚐後可將特色餐盤帶回家；「新北好市套餐」及「市場消費券」則須於活動期間內至會場兌換，套餐每人每項限購1份，市場消費券每人限購4份，明天中午12時準時線上開賣，相關活動內容、購買及報名詳情請上「新北好市生活學」或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢。