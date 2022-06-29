經上周三地方徵詢，國民黨今天中常會，確定提名前農委會農田水利署苗栗辦事處處長謝福弘參選苗栗縣長。謝上午11時餘也接到中央黨部通知，下午也會在中常會上正式接受提名。謝受訪時坦言，不知最後黨中央考慮轉折。

由於謝福弘並非苗栗縣可能參選人中實力最強者，卻是各派系可接受人選，謝的出線，也被解讀是苗栗版的「楊文科模式」。

國民黨表示，苗栗水利會與農委會農田水利署苗栗辦事處在苗栗市、頭份、竹南、後龍、公館、造橋、銅鑼、頭屋等皆設有據點於8鄉鎮市，等於18鄉鎮市仍涵蓋其中，和農會、農民的關係頗為密切。

國民黨指出，謝福弘是地方諸侯，甚於鄉鎮市長位置，仍有幾分實力，不可小看也。在提名後，定於一尊，爆發力十足，後勢可期。

為整合苗栗縣長提名，國民黨在2020年8月即在地方協調下，決定共推謝福弘參選，但之後因為謝民調遲未起色，地方派系也有雜音，最後共識遭停擺。

5月底在黨中央勸進的立委徐志榮宣稱不選後，地方黃派主導回歸2020年8月地方共識，擬共推謝福弘參選，還擬寫連署推薦書，包含縣長徐耀昌、黨籍立委徐志榮與陳超明、議長鍾東錦都參與連署。