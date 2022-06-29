高齡100歲的黃阿嬤，以不同風格畫風、豐富的構圖及著色技巧贏得評委的一致讚許。(主辦單位提供)

為讓水土保持觀念向下扎根，行政院農委會水土保持局南投分局以保水護土的吉祥物「滴滴噠噠」為主題，舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫網路人氣票選活動，參加評選的作品創作者最高齡為100歲、最小的只有3歲，南投分局呼籲民眾「票選畢卡索」，支持最閃亮老、小頑童大畫師。

主辦單位指出，「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，是著重在生態保育、水保永續概念，宣導里山倡議的精神理念，盼從繪畫過程中帶領創作者理解水土保持推廣社區白魚復育及有機栽培的成效與保水、護土的治理工法和功能。

繪畫競賽5月開始徵件，到6月5日截止，水土保持局南投分局表示，參賽者有來自基隆、宜蘭及花東、高屏、金門地區，參加件數高達6743件，經邀專業美學、藝術家組成的評審委員初選、複選，最後共有121件作品入圍，6月28日至7月10日於網路上進行人氣票選。

入圍的121件作品目前已公告在「農村小童」FB粉絲團，南投分局指出，評審們在初選、複選過程中發現，在7個組別中，參賽者的用色、筆畫及構圖，都讓專業的評審相當驚訝，尤其是老頑童連執筆都不易，但他們的作品，構圖內容豐富、筆觸細膩，這樣的創意作品讓評審真是難以取捨。

水保局南投分局長陳榮俊分指出，繼2020年首創以吉祥物為主題辦理全國性繪畫比賽，受到很多大、小頑童的支持及踴躍參與，今年活動未受疫情影響，反倒吸引更多人響應，其中個人報名件數是去年的7倍，值得一提的是，住在南投埔里、今年100歲的黃阿嬤去年獲得最佳精神獎，今年更以不同風格畫風、豐富的構圖及著色技巧贏得評委的一致讚許。

評選分數最後將以評審占70％、民眾投票30％選出最後勝利者，決賽名單並將於7月21日公布在「農村小童」FB粉絲團，呼籲大家一起為大小頑童加油打氣。