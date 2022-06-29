本土確診42112例！ 新增85死亡創6月新低

國內今天新增42112例本土個案以及85例死亡個案，其中死亡數是6月以來第二度百例以下，同時也是六月以來新低，今日最年輕死亡個案包含兩名30多歲男子，中央流行疫情指揮中心指出是因為癌症共病死亡。

指揮中心表示，今日新增之42,112例本土病例，為19,909例男性、22,183例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(6,117例)、新北市(5,747例)、高雄市(5,139例)、桃園市(4,040例)、臺南市(3,910例)、臺北市(3,314例)、彰化縣(2,794例)、屏東縣(1,770例)、雲林縣(1,154例)、苗栗縣(1,028例)、新竹縣(981例)、新竹市(895例)、南投縣(870例)、嘉義縣(847例)、宜蘭縣(812例)、花蓮縣(701例)、嘉義市(587例)、基隆市(540例)、臺東縣(521例)、澎湖縣(198例)、金門縣(124例)、連江縣(23例)。

指揮中心指出，今日新增85例本土病例死亡個案，為46例男性、39例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、81例具慢性病史、53例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至6月26日，死亡日期介於5月27日至6月26日。

指揮中心說明，今日新增92例境外移入個案中，為51例男性、41例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國及德國(各4例)、越南(2例)、義大利(1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日介於今年6月23日至6月28日。

羅一鈞補充，隨著國內疫情降溫，6月專責病房收治人數也逐漸下降，今天全國收治數已跌破6000人，與6月6日高峰達7592人相比，相差近兩千人，且北中南各地區都已脫離收治高峰。

專責ICU部分也已從6月13日的高點907人下降至目前的743人，醫療資源已大幅獲得舒緩。