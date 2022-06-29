高雄市一名公務員退休的沈姓男子，2個多月前加入股票投資平台，對方推薦沈男投資虛擬貨幣，每天有6至8％高獲利，沈男被賺錢美夢沖昏頭，在一個月內，將自己及太太的退休金及積蓄，共3740萬元陸續匯給對方，直到新北市警方破獲詐騙集團，沈男接獲通知才知遭詐騙。

經警方了解，58歲的沈姓男子已經退休，於今年4月初在網路平台認識3位股票課程老師，並接受加入股票投資平台及Line群組，且付費變成會員，就可獲得最新資訊。而群組內一名自稱經理的林姓男子，向沈男推薦加入數位貨幣投資，不斷PO出「跟上行業實力導師操作，每日看得到的收益（6到8趴收益）」、「股市全面投資技術分享，在學習的同時也有穩定的收益」等訊息，不斷洗腦他高獲利，甚至用假數據，讓沈男沖昏頭。

沈男短短一個多月內，陸續到銀行將自己及太太的退休金及積蓄共3740萬元匯出，行員雖皆有進行關懷提問，但狡猾的詐騙集團，卻要沈男以「房屋裝修費」為由，瞞混過關。

6月中旬因新北市警三重分局已在台北等地逮獲詐欺車手，依詐欺、組織犯罪與洗錢防制法等罪嫌，移送檢方偵辦，並繼續追查其他車手及詐欺集團成員，沈男接獲三重分局員警通知，才發覺自己遭詐騙，並前往前金分駐所報案，得知自己辛苦大半輩子的積蓄被騙光，難掩落寞。

警方提醒，民眾因疫情在家上網和使用手機的時間增加，常會接受到股票或數位貨幣投資的訊息，此時便容易成為詐騙集團的肥羊，有收到類似稱獲利特別高如6~8％以上，或有導師教您穩賺不賠等陌生訊息，提高警覺，多一分查證、就可少一分損失，避免成為下一位詐騙的受害者。