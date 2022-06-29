中央流行疫情指揮中心昨天公布，截至目前為止，國內僅監測到15例兒童罹患MIS-C。台大醫院小兒部副主任張鑾英今天指出，據國外統計，MIS-C發生率約為新冠確診個案的萬分之3，依國內約有60萬例兒童確診推估，可能會有200多位MIS-C個案，這兩周將進入發病高峰期，呼籲指揮中心加強監測。

台大醫院今天召開認識兒童多系統發炎症候群（MIS-C）記者會，張鑾英表示，MIS-C的特徵是在確診過後約兩至六周出現全身性血管發炎，常見於兒童，症狀包含發燒、皮膚黏膜發炎、淋巴系統腫脹、出疹、結膜炎、草莓舌，甚至是腸胃道不適如腹瀉、嘔吐、腹痛等。

張鑾英引用美國與瑞典的監測數據，指出MIS-C的發生率為新冠確診個案的萬分之3，若以國內目前兒童感染約60萬人計算，可能會有兩百名MIS-C個案在這段時間發生，再依疫情高峰回推，這兩周將會是MIS-C發病高峰期。

不過指揮中心日前公布的MIS-C監測個案僅有15例，為何數量上與推估值有巨大落差？張鑾英認為與通報系統未建立有關，她透露，近日與長庚醫院開會得知該院至少也有10例MIS-C個案，加上台大新竹分院以及其他醫院也都有個案出現，因此國內MIS-C個案絕對不僅止於15例。

張鑾英提到，MIS-C現在並非指揮中心要求應通報的項目，加上通報標準尚未建立，疾管署未依照新冠肺炎標準鼓勵醫療機構通報，部分醫院可能要到病患住進加護病房才會通報，這些因素都可能是國內監測數據與推估值有巨大落差的原因。

台大醫院副院長高嘉宏則認為，國際研究顯示，MIS-C發生率在西班牙、非裔人種較多，亞裔佔比較少，不過台灣發生率在亞洲算是特別多，會不會是因為人種上有區別而有不同發生率，仍有待進一步研究。