台大醫院今天召開認識兒童多系統發炎症候群（MIS-C）記者會，邀請確診病童與家長現身說法。（陳人齊攝）

台大醫院今天召開認識兒童多系統發炎症候群（MIS-C）記者會，邀請國內第2位發病男童睿睿及睿睿媽吳小姐到場現身說法，提醒家長如遇到孩童持續發燒，且每次發燒症狀都不一樣時，應立即送醫檢查，避免錯過治療黃金期。

煎熬! 4歲.6歲兒全MIS-C 母揪"1症狀"秒送醫│中視新聞 20220629

中央流行疫情指揮中心日前公布，國內監測到15例MIS-C個案，台大醫院今天指出，15名個案就有14名收治於台大醫院，根據台大醫院自行統計，MIS-C個案年齡中位數為6歲，男性9名，女性6名，其中有兩人體重過重，一位有川崎症病史，一位有白血病史。

值得注意的是，這14名病患全部都沒打過新冠疫苗，確診MIS-C距新冠確診日中位數30天，發燒最高溫度約39.9度，發燒天數介於3至9天，其中有8人出現結膜炎、9人紅疹、9人有頸部淋巴結炎、7人腹痛腹瀉、5人胸悶、6人休克。

台大醫院小兒部副主任張鑾英分析，國內MIS-C個案與國外最不同之處，在於台灣好發年齡較小，幾乎都是未滿12歲且尚未接種疫苗的族群，國外好發年齡則大於15歲，無論是在兒童或12歲以上青少年都有。

張鑾英指出，從臨床症狀上來看，MIS-C與川崎症（Kawasaki disease）有些類似，不過MIS-C常有凝血功能異常，且休克比率近5成，症狀以心臟衰竭為主，較少發生冠狀動脈瘤；川崎症則少有凝血功能異常，休克比率小於5％，嚴重者多半是發生冠狀動脈瘤。

年僅6歲的睿睿是台大醫院收治的第二例MIS-C個案，今年5月初確診，一個月後出現發燒、出疹、淋巴結腫大等症狀，也曾出現休克，睿睿媽吳小姐表示，小孩確診一個月後就開始發燒，當時高燒到39.8度，之所以會發現異常，是因為睿睿每次發燒症狀都不同，第一次起全身紅疹，第二次則是舌頭出現紅斑，因此當機立斷送至台大醫院急診。

她提醒，當小孩出現連續發燒，且每一次症狀都不同時家長就應多加注意，例如頸部淋巴出現疼痛，全身紅疹等都有可能是MIS-C的症狀，如能把握送醫黃金期，家長就不用太過害怕，相信國內的醫療團隊都有能力救治。