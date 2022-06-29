國內兒童MIS-C已累積15例，據專家推估，最多可能會發生200例MIS-C個案，不過台大醫院小兒心臟科主治醫師林銘泰指出，MIS-C若能及早發現，多半都能復原，且接種疫苗可降低發生率達9成。

林銘泰分析台大醫院收治的14名MIS-C病童發現，有一半病童發病後心臟衰竭指數上升，4成病人血壓偏低甚至達到休克標準，嚴重血管炎是主要發病原因，不過病患的心臟收縮力仍在正常標準，但心臟衰竭指數在出院前都有回到正常值。

家長關切罹患MIS-C後會不會留下後遺症？林銘泰指出，MIS-C是否會留下後遺症取決於病患有無被快速診斷與治療，國外報告顯示MIS-C死亡率約2％，2020年的死亡率更高達10％，顯示死亡率與病患接收到治療介入的速度有關。

林銘泰說，常見的MIS-C心臟相關病變包含收縮、舒張力下滑、冠狀動脈輕微擴張，透過心臟核磁共振更可發現心肌細胞腫脹或有區塊性發炎等，不過目前國外長期監測資料顯示，只要早期介入治療，除心臟區塊性發炎之外，其他都可以在半年至一年內恢復正常。

林銘泰指出，目前治療MIS-C是以免疫球蛋白、類固醇與阿斯匹靈為主，必要時還得使用強心劑或血管升壓劑治療，台大所收治的14名病患也全部都有使用抗血小板藥，癒後狀況大多良好。

至於偏鄉地區孩童如發生MIS-C該如何處置？林銘泰說，台大醫療團隊與偏鄉地區醫療機構具有非常順暢的聯繫管道，如果門診醫師認為有必要，可撥打0972-651-579緊急轉診專線請求協助。