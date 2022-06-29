桃市消防第三搜救救助分隊與竹圍消防分隊，連2天在竹圍漁港實施救生訓練。（竹圍分隊提供／蔡明亘桃園傳真）

暑假為戲水旺季，為強化消防人員水域搶救技能，掌握黃金搶救時間，桃園市政府消防局第三搜救救助分隊與竹圍消防分隊，連2天在竹圍漁港實施IRB救生艇、水上救援飛翼等救生訓練，加強裝備器材操作熟悉度。

三搜救助分隊長施首仰特別安排28、29日訓練，讓同仁熟悉認識IRB救生艇與水上救援飛翼的構造與操作，並學習保養維護和故障排除，增加水域救援的專業知識、提升救援能力。

竹圍消防分隊長陳敏男指出，每年5至9月為民眾溺水高峰期，桃市消防局添購新式水上救援飛翼，可透過遙控操作，將救生器材迅速送達待救者身邊，再配合IRB船艇將其救起。

桃市第三救護大隊長簡慈彥也提醒，暑假將至，民眾戲水須留意氣候變化，並至有救生設備和救生員的合法戲水地點，下水前先暖身，避免做出危險行為，遇到風浪突變化就立即返回岸上，若發現民眾溺水，立即撥打119求救，切勿貿然下水。